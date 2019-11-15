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Первый разговор Трампа с Зеленским: Белый дом обнародовал стенограмму (дополнено)

15 ноября, 16:46

Американский президент поздравил украинского лидера с победой на выборах

/ Фото: AFP

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Сегодня Белый дом обнародовал очередную стенограмму разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Документ выложен на сайте Белого дома, откуда его цитируют американские журналисты.

Речь идет о первом телефонном разговоре лидеров двух страны от 21 апреля, в ходе которого Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

Напомним, вторник, 12 ноября, Трамп анонсировал обнародование второй стенограммы разговора с Зеленским.

По словам президента США, документ был очень важен. Об этом он заявил журналистам на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. "Я предоставлю вам вторую стенограмму, потому что у меня были две телефонные беседы с президентом Украины", – сообщил Трамп.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также – Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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