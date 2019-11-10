Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен. Об этом он заявил журналистам на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. "Я предоставлю вам вторую стенограмму, потому что у меня были две телефонные беседы с президентом Украины", – сообщил Трамп, передает Reuters.
Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.
25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.
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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.
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