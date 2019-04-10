Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем"

Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

Фото: AFP

Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем" Олег Панюта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cab/b4d/5cacabb4d866b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cab/b4d/5cacabb4d866b.jpg 2019-04-10T07:19:00+03:00 Новости Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

До второго тура выборов осталось полторы недели. Кандидат на пост президента Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказал о том, как планирует бороться с коррупцией, как видит процесс евроинтеграции Украины, и о том, как собирается прекратить стрельбу на Донбассе.

О бизнесе

— У нас две глобальные проблемы: война на Донбассе и, естественно, страх людей инвестировать в Украину. Людям страшно это делать, ведь тут их финансы не защищены, а на бизнес давят всевозможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься. Поэтому функции давления на экономику и влияния на бизнес у СБУ, Генпрокуратуры, МВД должны быть убраны — это есть в нашей программе. Для всего этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями. Что касается бизнес-отношений, экономических отношений с Западом, то они ждут гарантий и считают, что они появятся с новым президентом.

О борьбе с коррупцией

— Наши шаги и видение по борьбе с коррупцией — это перезапуск антикоррупционных органов, запуск Антикоррупционного суда, в конце концов два года прошло, а обещания по его запуску продолжаются. Но я думаю, мы это все сможем воплотить. Должен быть налажен и нормальный климат для инвестиций как украинских, так и западных.

О евроинтеграции и НАТО

— Курс в Европу Украина выбрала давно, никто не собирается от него отклоняться. Я лично как гражданин Украины за НАТО, но все-таки, чтобы туда вступить, мы должны объяснить людям, что от этого действительно зависит безопасность страны. Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины — на западе об этом уже все знают, все за курс в НАТО. Но этот курс обязательно должен быть выбран через референдум.

О войне

— Вся Европа хочет помогать Украине. Мне встречались люди, которые действительно переживают по поводу судьбы нашей страны. Все понимают, что сейчас самая главная задача — не просто остановить войну, а сделать первые шаги и прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы можем для этого сделать? Продолжать Минские договоренности, но при этом реформировать "минский формат". У нас война с Россией, поэтому однозначно нужно говорить с Россией. Должен быть организован дипломатический формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей.

Должна быть начата серьезная информационная война, в которой мы должны стать победителями. Мы обязаны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, на оккупированных территориях, и объяснить, что мы все — украинцы. Не просто протягивать руку и обещать, а возобновить отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, говорить, что вам просто запудрили мозги, что это все последствия информационной войны, что мы вас ждем и любим, всех победим и скоро обо всем договоримся, стрельба закончится, а все оккупированные территории вернутся в состав Украины.

Мы никогда не будем жертвовать территориями и людьми, целостность Украины должна быть константой. Это ведь не только в Конституции страны, это в сердце каждого гражданина — я убежден в этом.

Для первого этапа — прекращения огня — мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на Востоке. Мы понимаем, что каждый день — это человеческие жизнь и судьба, большая трагедия для отдельной семьи. Такое нужно ощущать и примерять на себя: что будет с твоей семьей, если ты потеряешь кормильца, брата, сестру или сына? Каждая жизнь дорога, поэтому у нас нет возможности разминаться, как в спорте. Тут надо действовать.

Об успехе в первом туре

— Все восхищены нашей кампанией и признают, что первый шаг мы уже сделали. Судя по положительным результатам первого тура, мы уже объединяем Украину. Мы обсуждали, как голосовала за нас армия, — по результатам ее голосования, мы тоже победили. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех военных.

Напомним, Петр Порошенко тоже побывал в студии телеканала "Украина" и ответил на вопросы. Читайте его здесь: Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

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АВТОР: Олег Панюта Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.