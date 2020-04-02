Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия отправила США гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19: видео

2 апреля, 07:42

Тина Наринецкая

Путин рассчитывает, что «при необходимости» Штаты ответят взаимностью

Россия решила помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и отправила в Штаты гуманитарный груз с медицинской техникой и средствами защиты. В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн вентиляторов, масок, респираторов и других предметов.

Оборудование будет тщательно проверено, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям качества Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Реклама

Видео: Reuters

По его словам, Владимир Путин рассчитывает, что при необходимости США ответят взаимностью.

В тренде
Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", – отметил Песков.

Отметим, что свою помощь в борьбе пандемией россияне предложили и Италии. Это в мире восприняли неоднозначно. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на его "теплые" отношения с Путиным, призвал Италию не пьянеть от помощи РФ. Зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом – читайте в материале сайта "Сегодня".

Также сообщалось, что Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия видео США самолет коронавирус пандемия гуманитарная помощь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)Россия
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика
Не пустить инфекцию из России: Чубаров призвал срочно перекрыть Керченский мост
Не пустить инфекцию из России: Чубаров призвал срочно перекрыть Керченский мостКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...