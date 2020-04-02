Россия отправила США гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19: видео

Россия решила помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и отправила в Штаты гуманитарный груз с медицинской техникой и средствами защиты. В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн вентиляторов, масок, респираторов и других предметов.

Оборудование будет тщательно проверено, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям качества Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Видео: Reuters

По его словам, Владимир Путин рассчитывает, что при необходимости США ответят взаимностью.

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"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", – отметил Песков.

Отметим, что свою помощь в борьбе пандемией россияне предложили и Италии. Это в мире восприняли неоднозначно. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на его "теплые" отношения с Путиным, призвал Италию не пьянеть от помощи РФ. Зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом – читайте в материале сайта "Сегодня".

Также сообщалось, что Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

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