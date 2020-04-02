Россия отправила США гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19: видео

Россия решила помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и отправила в Штаты гуманитарный груз с медицинской техникой и средствами защиты. В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн вентиляторов, масок, респираторов и других предметов.
Оборудование будет тщательно проверено, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям качества Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин рассчитывает, что при необходимости США ответят взаимностью.
"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", – отметил Песков.
Отметим, что свою помощь в борьбе пандемией россияне предложили и Италии. Это в мире восприняли неоднозначно. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на его "теплые" отношения с Путиным, призвал Италию не пьянеть от помощи РФ. Зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом – читайте в материале сайта "Сегодня".
Также сообщалось, что Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
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