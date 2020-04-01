Приключения россиян в Италии: зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом

Эммануэль Макрон, несмотря на всю его дружбу с Путиным, призвал Италию не пьянеть от помощи России

From Russia with love ("Из России с любовью"). Именно такие надписи на грузовиках и оборудовании, которое Россия отправила в Италию, где от коронавируса умерли уже более 12 тыс. человек. Больше недели назад на военной базе под Римом приземлились 15 российских Ил-76. С тех пор скандал не утихает. Неофициально итальянские военные рассказали СМИ, что 80% из прибывшей в Италию российской гуманитарной помощи ни на что не годится. Некоторые из них прямо говорили, что россияне приехали шпионить, сравнивая происходящее с "помощью" СССР Афганистану. Но, пожалуй, главная цель России – это указать на слабые стороны Евросоюза и добиваться через Италию ослабления санкционного режима. И Украине этот фронт противостояния ни в коем случае нельзя проспать.

Российские фейки

В YouTube и Twitter можно легко найти десятки видео и постов, как российские "КамАЗы" едут с итальянской военной базы Пратика-ди-Маре (которая находится недалеко от Рима) в Бергамо – самый пострадавший от коронавируса город.

Фото: Минобороны РФ

После телефонного разговора Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте вечером 22 марта 15 российских военных самолетов Ил-76 приземлились возле Рима. По сообщениям Минобороны РФ, в Италию должны были прибыть высококлассные российские военные вирусологи со средствами защиты, медицинским оборудованием и мобильными комплексами на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. И это в тот момент, когда в самой России коронавируса якобы не было, а на всех ток-шоу и в Telegram-каналах вбрасывали, что COVID-19 придумали американцы.

С самого начала российская пиар-помощь была просто пронизана фейками. Взять только пост в Twitter члена Совфеда Алексея Пушкова о том, что Польша не пропустила российские военные самолеты с гумпощью для Италии через свое воздушное пространство. Позже Пушков удалил свой пост, но МИД Польши таки вызвал "на ковер" посла России в Польше Сергея Андреева для объяснений.

Не успели самолеты приземлиться, как известный российский пропагандист Владимир Соловьев в своем ток-шоу прямо сказал, что Италии стоит поднять вопрос отмены санкций против России. Однако "зраду" было уже не остановить. Сначала в итальянских СМИ появилась информация, что среди прибывших в Италию российских военных вирусологов несколько были заражены коронавирусом. Но, несмотря на всю абсурдность, эта информация не подтвердилась.

Однако позже скандал вышел на новый уровень, когда итальянская газета La Stampa, со ссылкой на источники в Генштабе Италии, написала, что около 80% российской помощи ни на что не годится. При этом издание отмечает, что "российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО". И, возможно, так бы все и затихло, если бы российские СМИ не подогревали тему с помощью Италии в борьбе с коронавирусом.

Сначала по российским федеральным каналам прошли сюжеты, что чуть ли не по всей Италии поют гимн РФ, а на улицах простые люди в знак благодарности вывешивают триколоры. В конце концов все эти "новости" оказались фейками. Отреагировал даже президент Франции Эммануэль Макрон, который, несмотря на всю его дружбу с Путиным, призвал Италию "не пьянеть от помощи, которую оказывает Россия или Китай".

Цели Путина

По словам ассоциированного эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Виктории Вдовиченко, генерал-лейтенант, бывший командующий Объединенного оперативного штаба Марко Бертолини той же газете La Stampa сказал, что российская помощь Италии очень напоминает помощь СССР Афганистану в свое время.

"Россия таким образом будет пытаться ослабить санкционный режим. То, что европейцы опоздали с такой помощью Италии, – это тоже правда. И тут Россия очень точечно и эффективно взялась за это, показывая лишний раз уязвимость ЕС и стран-членов. Я обращалась за комментариями к своим итальянским коллегам и все пятеро сходятся на том, что на самом деле итальянцы, приняв эту российскую помощь, не поняли, что они сделали. Кстати, по вечерним новостям телеканала, который принадлежит Сильвио Берлускони, показывали, как русские помогают в Бергамо. А журналист, который комментировал этот сюжет, сказал: "Россияне сердце отдают, чтобы нам все удалось", – сказала нам Виктория Вдовиченко. В тренде Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

Сайт "Сегодня" пообщался и с украинкой Ольгой Морабито, которая уже давно живет на юге Италии. По ее словам, итальянцы действительно считают, что на фоне того, как от Италии отвернулись немцы и американцы, россияне молодцы, помогли, направили 15 самолетов.

"Это показали по новостям, да. Но доктора к нам приехали также из Кубы, Албании. И я бы не сказала, что к российской или какой-то другой помощи приковано большое внимание. Поймите, у нас много смертей. Большие силы брошены на север и в Бергамо. Мы больше следим за тем, где сколько людей заболевает. У нас на юге медицина хуже, чем на севере, до нормальной больницы минимум 100 км. А вирус начал спускаться на юг", – объясняет сайту "Сегодня" Ольга Морабито.

О российской "помощи" Италии пишут даже швейцарские СМИ: "Российская помощь не бескорыстна. Кремль годами пытается улучшить свой имидж в Европе. Цель – избавиться от европейских санкций, введенных из-за кризиса в Украине. Москва также хочет позиционировать себя как геополитическую альтернативу Вашингтону. Европа, которая смотрит на Восток, а не на Запад, – вот о чем мечтают в Кремле".

По словам ассоциированного аналитика Центра "Нова Європа" Екатерины Зарембо, в первую очередь удивляет то, какую именно помощь оказывает Россия Италии: мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории не являются распространенным средством среди стран, которые борются с коронавирусом; бригады российских специалистов, которые должны предоставлять "практическое содействие", должны, как минимум, владеть итальянским языком для сотрудничества с итальянскими коллегами; личный состав из военных, которые сопровождают конвой, также вызывает вопросы.

"Так или иначе, своей акцией РФ достигает следующих целей: демонстрация российской солидарности в глазах итальянцев (большая часть российской помощи оказалась ненужной итальянцам, однако внимания ей было уделено больше, чем, скажем, помощи Германии, которая взяла на лечение 50 итальянских больных); укрепление и без того хороших отношений с Италией (как известно, Италия является одной из наиболее дружественных России стран в ЕС); поддержка партии "Лига", которая сейчас не в правительстве, впрочем, именно по призыву депутата от "Лиги" Паоло Гримольди началась история с гумконвоем – на самом деле, по сути выглядит так, будто премьер Конте просто утвердил то, что уже запустила "Лига"; вызов НАТО – продвижение 600 км по территории Италии, квартирование в казармах Генштаба ВС Италии выглядят эпатажно на фоне того, как НАТО прекратил работу Совета Россия-НАТО из-за российской агрессии в Украине в 2014 году. Кстати, основан Совет был именно в Риме в 2002 году, поэтому не случайно именно Италия выбрана плацдармом для таких пиар-мероприятий", – считает Екатерина Зарембо.

Украине, по словам экспертов, стоит тщательно проанализировать действия России по отношению к Италии. Ведь официальный Рим не раз демонстрировал, что во имя дружбы с Россией готов поднять вопрос отмены санкционного режима против РФ.

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