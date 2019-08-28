Покупать или отказать: нужны ли Украине американские Javelin

По мнению эксперта, Украина может обойтись без ПТРК и заключить договоренности о покупке другого оружия у США

ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Украине более выгодно вкладывать деньги в разработку отечественных противотанковых ракетных комплексов, нежели покупать американские ПТРК Javelin.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Украине нет смысла покупать американское оружие, ведь наши образцы при должном финансировании не уступали бы Javelin.

"Украина разрабатывает различные виды противотанковых ракетных комплексов. Например, "Стугна". Они, в принципе, могут быть очень эффективными и конкурировать с другими противотанковыми ракетами, если в них вкладывать средства. Есть в Украине технологии, есть ученые, которые нуждаются только в материальной поддержке", – говорит Мусиенко.

Но при этом он заметил, что покупка Javelin является одним из "кирпичиков" украинско-американских отношения. И в Вашингтоне могут отрицательно отнестись к прекращению подобных договоренностей.

"Следует развивать этот вопрос в контексте сотрудничества Украины со США и понимать, что для Трампа и тех, кто его поддерживает (а поддерживают республиканцев производители оружия) важно расширять для себя рынки сбыта. И таким рынком для них в перспективе может стать Украина. Да, это небольшой рынок, но перспектива есть. В США будут не в восторге от отказа покупать Javelin", – продолжает военный эксперт.

Как считает Мусиенко, в этом вопросе важно найти "золотую середину" и, например, покупать у США другое оружие.

"Надо объяснить американским партнерам, что не исключаем их помощь, но у нас есть свои разработки, которые нужно поддерживать. И почему все сводится к Javelin? Мы можем покрывать потребности в противотанковых ракетных комплексах своими силами. Но у нас есть бреши "пробелы" в других сферах. Например, мы можем покупать у США приборы ночного видения, ударные и разведывательные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы", – дополняет эксперт.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о поставке Javelin в Украину.

Кроме того, Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

Также напомним, что визит Болтона в Киев является одной из топ-тем дня. Больше смотрите в сюжете "Сегодня":

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