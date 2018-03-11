Полиция озвучила еще одну версию отравления Скрипаля

Сегодня, 17:00

За несколько часов до отравления бывший разведчик вместе с дочерью посещали могилу его жены

Фото: twitter/fakeofforg
Фото: twitter/fakeofforg

Британская полиция, которая расследует отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, проверяет еще одну версию событий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В поле зрения полицейских попал букет цветов, который отец с дочерью принесли на могилу жены Скрипаля за несколько часов до отравления.

На данный момент букет проверяется на наличие отравляющих веществ.

Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией. 

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.

Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ.
Скрипаль

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