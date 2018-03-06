Отравление российского экс-шпиона: в больницу попали и полицейские

Один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится в больнице

Вместе с бывшим российским шпионом Скрипалем Сергеем и его дочерью, в больницу с признаками отравления попали также двое правоохранителей, которые расследовали дело.

Об этом на своей странице в Тwitter написал журналист ВВС Том Симондс.

"Двое офицеров, которые занимались вероятным отравлением в Салисбаре, вчера обратились в больницу с незначительными симптомами, сообщили в полиции. После получения медицинской помощи были выписаны из госпиталя", – говорится в сообщении.

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Позже журналист уточнил, что один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится в больнице.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что не в курсе того, что стало причиной инцидента со Скрипалем. При этом он отметил, что подозрения в причастности россиян к отравлению не заставили себя долго ждать.