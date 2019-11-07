Помпео назвал задачу Госдепа в Украине

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Вашингтон планирует добиваться от Киева искоренения коррупции в Украине. Об этом заявил в четверг, 7 ноября, государственный секретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Лейпциге.

"Соединенные Штаты весьма обеспокоены по поводу уровня коррупции в Украине. Это (искоренение коррупции в Украине. – Ред.) одна из центральных задач Госдепартамента", – отметил Помпео.

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Как писали новости "Сегодня", ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон поддерживал новую власть в Киеве и помогал в борьбе с коррупцией и с установлением демократии. Он также добавил, что когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс, экс-президент США Барак Обама не предоставил Украине помощь.

Политолог Джейсон Смарт сказал в интервью сайту "Сегодня", что "будет плохо", если Украина не покажет США прогресс в борьбе с коррупцией. Эксперт по вопросам политики напомнил, что сейчас Вашингтон дает Киеву сотни миллионов долларов.

В октябре Служба безопасности Украины ликвидировала схему, по которой при участии работников таможни в страну ввозились крупные партии брендовой одежды по поддельным документам.

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