Будет плохо: политолог из США рассказал, как Украина может разочаровать американцев

Простому американцу не нравится, что его деньги воруют, говорит Джейсон Смарт

/ Фото: Pixabay

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Если Украина не покажет Соединенным Штатам прогресс в деле борьбы с коррупцией , то "это будет плохо".

Об этом американский политолог Джейсон Смарт рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

Эксперт по вопросам политики напомнил, что сейчас США дают Украине сотни миллионов долларов.

"ВВП Украины 130 млрд долларов. Госдолг США уже 1 трлн долларов. Кажется, что очень разные суммы. Но учтите эффект Трампа. Вот сидит простой американец дома, и ему говорят, что мы сотнями миллионов долларов помогаем Украине. Для него это много или мало? Для него это много. И он спрашивает: где эта Украина? Ему объясняют", – говорит политолог.

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"А почему помогаем? У них война с Россией, им нужно защитится от Москвы? Окей, это поймут, все фильмы Голливуда предполагают, что русские плохие. Да, украинцам надо помочь, – думает американец. Но тут ему еще кто-то начинает говорить, что украинцы разворовывают деньги из своего национального бюджета в колоссальных суммах… Тогда американец будет чувствовать, что из бюджета Украины украли и его деньги. Как это так? Это справедливо?" – задал риторический вопрос Смарт.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперт назвал три причины, почему Трамп выиграет следующие выборы в США .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Для Украины сейчас опасное время": американский политолог о действиях Трампа" .

Добавим, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о любых коррупционных проявлениях и сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

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