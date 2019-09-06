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Помпео предложил "заглянуть" в Крымскую Декларацию и удостовериться, чей же все-таки Крым

6 сентября, 08:48

Государственный секретарь США Майк Помпео дал эксклюзивное интервью изданию "The Daily Signal"

/ Фото: AFP

Администрация США продолжает занимать позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией. Об этом сообщил Государственный секретарь США Майк Помпео в эксклюзивном интервью изданию "The Daily Signal".

"Мы все понимаем, что это территория Украины, и наша позиция остается четкой. Возьмите почитайте Крымскую Декларацию. Там все изложено. Эта позиция является крупнейшим отражением политики этой администрации", – цитирует заявление Государственного секретаря США посольство Украины в США на своей странице в Фейсбуке. 

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Ранее Помпео заявил, что ожидает от нового президента Украины и его команды лучших результатов в рамках переговорного процесса в "нормандской формате"о прекращении агрессии России на востоке Украины.

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Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки пока не является участником переговоров в нормандской формате, хотя инициатива привлечь американскую сторону звучала раньше. В связи с этим госсекретарь Помпео отметил, что "не спекулировать" на том, будут ли США играть непосредственную роль в переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.

Напомним, недавно в Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровне.

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США Крым аннексия Помпео

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