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Помпео надеется, что Зеленский обновит переговоры в "нормандском формате"

6 сентября, 03:56

Мы надеемся, что новые лидеры в Украине начнут новый этап в этих переговорах, - Помпео

/ Фото: AFP

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что ожидает от нового президента Украины и его команды лучших результатов в рамках переговорного процесса в "нормандской формате"о прекращении агрессии России на востоке Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Daily Signal.

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"Мы надеемся, что новые лидеры в Украине начнут новый этап в этих переговорах (в нормандской формате – Ред.). Они могут привести нас к лучшим результатам, достичь того, что президент Трамп определил в качестве наших целей в этом вопросе", – отметил Помпео.

Однако Соединенные Штаты Америки пока не является участником переговоров в нормандской формате, хотя инициатива привлечь американскую сторону звучала раньше. В связи с этим госсекретарь Помпео отметил, что "не спекулировать" на том, будут ли США играть непосредственную роль в переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Напомним, недавно в Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровне.

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Зеленский Нормандская четверка нормандский формат Помпео

Источник: Укринформ

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