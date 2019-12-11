Помпео считает содержательными переговоры Зеленского и Путина в Париже

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РБК-Украина.
Стороны, по словам Лаврова, "довольно долго говорили об Украине".
Помпео в ходе конференции отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".
Напомним, Помпео встретился в Вашингтоне с Лавровым на следующий день после "нормандского саммита".
Ранее Вашингтон поздравил Украину с успешными переговорами. И призвал Кремль уважать взятые на себя обязательства, использовав прошедшую встречу для установления мира.
Кроме того, американский сенатор Рон Джонсон заявил, что США должны присоединиться к переговорам по Донбассу , и заверил, что Украина не потеряла поддержку американского политикума.
Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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