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Помпео считает содержательными переговоры Зеленского и Путина в Париже

11 декабря, 02:35

Помпео встретился в Вашингтоне с Лавровым на следующий день после "нормандского саммита"

/ Фото: Getty Images

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РБК-Украина.

Стороны, по словам Лаврова, "довольно долго говорили об Украине".

Помпео в ходе конференции отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".

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Напомним, Помпео встретился в Вашингтоне с Лавровым на следующий день после "нормандского саммита".

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Кроме того, американский сенатор Рон Джонсон заявил, что США должны присоединиться к переговорам по Донбассу , и заверил, что Украина не потеряла поддержку американского политикума.

Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Видео: Официальный сайт президента Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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