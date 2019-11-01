Поправку к закону об отделении ГТС могли не принять из-за лоббирования частных интересов – депутаты

«Сегодня» вникли в суть поправки, на которой настаивала депутат Анна Скороход

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Верховная Рада отделила газотранспортную систему Украины от НАК "Нафтогаз". Этого требовали партнеры в ЕС. Но перед голосованием, во время выступления председателя энергетического комитета Андрея Геруса, до слез в прямом смысле слова довели одну из депутаток. "Сегодня" разбирались, в частности, чем оскорбили коллегу.

Народных депутатов интересует – что там с новым газовым контрактом с Россией. Действующий истекает уже в декабре.

"Четкий срок подписания нового соглашения я вам сказать не могу. Потому что для этого нужно, чтобы его подписала и российская сторона. Но мы сейчас стоим на украинских интересах, и это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год. И мы будем требовать гарантий транзита, чтобы можно было обслуживать ГТС", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Чтобы иметь козырь в переговорах с "Газпромом" при посредничестве ЕС, Киев согласился перейти на европейские правила — украинцы услышали слово "анбандлинг". Что оно означает? Разделение на компанию, которая добывает, и – которая транспортирует газ. Это означает, что ГТС выводят из структуры "Нафтогаза", и транзитный оператор, который будет руководить трубой, будет независимым. Дискуссии велись в парламентском комитете несколько недель. Народные депутаты и обвиняли друг друга в попытках продать трубу за бесценок, и хвастались поддержкой со стороны ЕС. Затем искали компромисс. В четверг вся страна увидела — нашли его не во всех вопросах.

"Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня я, когда перечитала весь текст,.. эти договоренности не соблюдены. Какое отношение просто тогда…", – говорит, плача, народный депутат Анна Скороход (фракция партии "Слуга народа"). "Пожалуйста, успокойтесь!", – обратился к коллеге председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Среди депутатов — возмущение: почему забыли о договоренности с коллегой, не учли ее поправку, и довели ее до слез. Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус объясняет:

"Это требование анбандинга по третьему энергетическому пакету, поэтому решение комитета было – отклонить, чтобы мы придерживались стандартов андандинга", – говорит Андрей Герус.

До эмоций депутата Анну Скороход довела норма о том, что решение Минфина не сможет отменить высшая инстанция — Кабмин.

"Сегодня" пытались взять подробное объяснение у Андрея Геруса, но он не изменяет традициям — убегает от журналистов.

"Все поправки прошли, все проголосовали", – говорит Андрей Герус. "Но она говорила, что вынесли на голосование совсем не то, что обещано было". "Это неправда", – отвечает депутат.

Народные депутаты говорят — закон о анбандлинге, принятый в четверг, действительно скользкий, и может лоббировать частные интересы.

"Там было предусмотрено господином Герусом, и тем, кто ему за это будут благодарны, они предусмотрели, чтобы министр финансов управлял этим ГТС. Они так хитро построили такую ​​модель, что разделили вопрос – транспортировка газа, его хранение в хранилище, и вот они через эти рычаги влияния, через хранилища, через наблюдательный совет, он свое влияние, к сожалению, оставил", – заявляет народный депутат Алексей Кучеренко (фракция ВО "Батькивщина").

"НАК "Нафтогаз" – своеобразная прокладка по транспортировке газа, опять же у них остается контроль за крупными финансами, это фактически три миллиарда долларов, на которые они смогут влиять", – говорит народный депутат "Михаил Бондарь" (фракция партии "Европейская солидарность").

Закон о так называемом анбандлинге должен увеличить доходы от транспортировки российского газа в Европу. Но некоторое депутаты уверены — то, что учли не все поправки, привело к ошибкам, которые теперь тяжелым бременем могут лечь на плечи украинцев.

"Мы еще не успели этот закон проголосовать во втором чтении, а уже вновь оператор ГТС успел провести слушания, где он посчитал тариф на транспортировку газа в 3,5 раза больше. Это дополнительно примерно 50 копеек на один куб", – говорит народный депутат Алексей Кучеренко (фракция ВО "Батькивщина").

Ранее государственная компания "Оператор ГТС Украины"подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) – анбандлинга.

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Таким образом, анбандлинг завершится после выведения "Оператора ГТС Украины" из группы "Нафтогаза" и передачи в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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