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Порошенко хочет три этапа дебатов с Зеленским

Сегодня, 10:51

Кандидаты в президенты должны обсудить подробно самые важные для страны вопросы, считает глава государства

Фото: Сегодня
Порошенко хочет три этапа дебатов с Зеленским //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg Политика Кандидаты в президенты должны обсудить подробно самые важные для страны вопросы, считает глава государства

Президент Украины Петр Порошенко выступает за три этапа дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом он заявил после сдачи медицинских анализов в национальном спорткомплексе "Олимпийский".

По его словам, кандидаты в президенты должны обсудить подробно самые важные для страны вопросы.

"Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов: дебаты о позиции относительно ключевых полномочий главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты второй этап – по внешней политике. И дебаты третий этап – это по защите конституционных прав и свобод граждан", – сказал Порошенко.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире на дебатах. Если с планами Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Так, сегодня у Зеленского пообещали озвучить свои планы еще до второго тура выборов.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский

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Сегодня

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