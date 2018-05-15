Порошенко: Крымский мост понадобится России, когда она будет уходить из Крыма

Сегодня, 16:11

Глава государства уверен, что Москва понесет ответственность за незаконные действия

Керченский мост. Фото: most.life
Керченский мост. Фото: most.life

Президент Украины Петр Порошенко назвал циничным открытие Керченского моста накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом", – сказал он.

Порошенко отметил, что, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию полуострова, бремя совершенного международного преступления для России будет только расти.

"Украина и в дальнейшем последовательно будет защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста", – подчеркнул глава государства.

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Президент также напомнил о европейских компаниях, которые помогали РФ строить мост.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", – добавил Порошенко.

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Напомним, вчера, 14 мая, по Керченскому мосту запустили движение. Отмечается, что новый объект позволит разгрузить сообщения между двумя микрорайонами Керчи.

Сегодня же президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Сегодня запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.
Россия, Крым, Порошенко, керченский мост, крымский мост

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Источник:

"Сегодня"

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