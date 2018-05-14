По Керченскому мосту запустили движение: появилось видео

Сегодня, 11:18

Официальное открытие моста запланировано на вторую половину мая

Фото: twitter.com/Krymsky_bridge
Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Вечером 13 мая в аннексированном Россией Крыму пустили движение по Керченскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства оккупированного полуострова.

Как отмечается, новый объект позволит разгрузить сообщения между двумя микрорайонами Керчи.

"Теперь сверху смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части – транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту", – говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму планируют открыть Керченский мост, который соединит материковую часть РФ и аннексированный полуостров во второй половине мая. Церемония открытия состоится при участии президента России Владимира Путина.

Как известно, Крымский, он же Керченский мост, одну из самых скандальных "строек века", как гордо называют этот амбициозный проект в России, президент РФ Владимир Путин анонсировал сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года.

Протяженность строящегося моста через Керченский пролив – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета России. Генподрядчик – ООО "Стройгазмонтаж" российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Путину.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина, – а теперь ходят слухи о переносе "торжеств" на начало июня. 
Россия, Крым, открытие, керченский мост

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