Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины: в прокуратуре объяснили ситуацию

Россия нанесла серьезный экологический ущерб Украине строительством Керченского моста, грубо нарушив правила экологической безопасности. Об этом говорится в заявлении прокуратуры АР Крым.

В прокуратуре напомнили, что проводят расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве Россией моста. Правоохранители указывают на серьезные последствия для экосистемы.

"Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря, привело к экологическому загрязнению значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб острову Тузла (Украина), что заключается в его уничтожении как уникального природного объекта, и другие тяжелые последствия природной окружающей среде", – говорится в заявлении прокуратуры.

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Отмечается, что установлен основной исполнитель по проектированию и строительству моста, подрядчик и субподрядчик, которые уже попали под санкции США. Кроме этого, проверяется ряд европейских компаний на предмет снабжения ими оборудования для незаконного строительства моста.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста из-за необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Ранее сообщалось, что при строительстве Керченского моста используют мышьяк и токсичный песок. Все это попадает в море, чем грозит экологии и самим людям.

В свою очередь экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы "ЭкоЭкс" правозащитница Елена Васильева предупредила о катастрофе на Крымском мосту. Она подчеркнула, что строительство ведется в сейсмически неустойчивой зоне, где невозможно предугадать время и силу подземных толчков.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в 5:30 утра 16 мая, а сегодня объект посетит президент России Владимир Путин и лично откроет мост.