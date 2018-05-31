Порошенко на встрече с Бабченко: "Мы научились защищать страну"

В свою очередь Аркадий Бабченко отметил, что его заслуга в операции достаточно небольшая

Президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченком, покушение на убийство которого удалось раскрыть Службе безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече присутствовали Председатель СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Успешную операцию СБУ и спасение журналиста от гибели глава государства назвал третьим днем рождения Аркадия, а также "днем рождения большой 45-миллионной нации, которая сдала экзамен на государственность".

"Мы наконец-то научились защищать. Защищать страну, защищать её граждан и делать это чрезвычайно профессиональными усилиями новой СБУ, которая способна сдавать экзамены любой сложности", – подчеркнул президент.

"Я сегодня горд, что являюсь Президентом такого народа. За тебя переживали не только в редакциях, не только СМИ и телевидение – я видел как люди плакали сегодня и были счастливы, когда они услышали эту новость во время совместной пресс-конференции Председателя Службы безопасности Украины и Генерального прокурора. Они радовались как за себя", – добавил Петр Порошенко, отметив, что несмотря на то, что этот экзамен не прошли отдельные лица, важно, что "его прошла нация".

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Глава государства выразил твердое убеждение, что такие атаки совершаются для дестабилизации ситуации в стране: "Для того, чтобы показать неэффективность власти. И, безусловно, для того, чтобы убить тех, кого Россия боится больше всего".

Он сообщил Бабченко, что поручил Главе СБУ организовать круглосуточную охрану для него и его семьи. "Потому что Москва не успокоится. У меня, так же, как и у тебя, по этому поводу нет никаких иллюзий", - добавил президент.

Операцию СБУ по спасению журналиста и предотвращению значительного количества терактов, которая планировалась теми же людьми, Глава государства назвал не только успешной, но и блестящей, ведь удалось избежать утечки информации.

"Но принципиальная позиция сейчас – завершить следствие, получить информацию не только организатора, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины", – подчеркнул президент.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко доложил Главе государства, что сейчас продолжаются следственные действия, а слаженную работу СБУ во время проведения спецоперации Генпрокурор назвал "аттестатом зрелости СБУ и всех, кто им помогал".

В свою очередь Аркадий Бабченко отметил, что его заслуга в операции достаточно небольшая.

"Люди действительно работали и за это я хотел бы сказать им спасибо. Спасибо СБУ за то, что они спасли мою жизнь. Но это все же не так важно, как то, что предупредили более масштабные теракты, потому что они хотели делать что-то больше. ФСБ работает, ФСБ заходит, деньги сюда заходят и гибридную войну они ведут. И это, конечно, не стоит недооценивать", – также отметил журналист.

Бабченко также выразил убеждение, что такие операции нужны, чтобы люди и мир наконец начали понимать что такое путинский режим.

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"Слава Богу, что все завершилось именно так. То, что я сейчас здесь сижу и что я жив – это все заслуга СБУ. Ведь если бы не было этой спецоперации, они бы меня реально убили и это понятно. Друзья, давайте наконец понимать с кем мы имеем дело. Давайте наконец понимать что собой представляет путинская Россия образца 2018, 2014 и 2020 и 2025 годов. Давайте, наконец, поймем. Слава Богу, что Запад начинает понимать", – добавил он.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ. По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на Бабченко задержан в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

Больше узнать о том, как украинские спецслужбы всех ввели в заблуждение с "трагической гибелью журналиста" можно в материале "Сегодня": "Покушение на журналиста Бабченко: все подробности, версии и мнения".