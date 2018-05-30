В ОБСЕ раскритиковали СБУ за ложные сведения о смерти Бабченко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковала Службу безопасности Украины за введение в заблуждение в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Осуждаю решение о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию", – сообщил он в Twitter.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 мая 2018 г.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ. По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на Бабченко задержан в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

Больше узнать о том, как украинские спецслужбы всех ввели в заблуждение с "трагической гибелью журналиста" можно в материале "Сегодня": "Покушение на журналиста Бабченко: все подробности, версии и мнения".