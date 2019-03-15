Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня
Глава Минфина расскажет о госбюджете, а в Берлине будут говорить о разоружении
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Президент Петр Порошенко посетит Закарпатье по случаю празднования 80-й годовщины Карпатской Украины.
В Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству и объявят депутатские запросы. Также в плане работы один многострадальный законопроект – об обеспечении функционирования украинского языка как государственного .
Министр финансов Оксана Маркарова представит отчет об исполнении Государственного бюджета Украины за 2018 год.
Теракт в Новой Зеландии. 40 человек погибли в результате вооруженных нападений на две мечети города Крайстчерч. Задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к стрельбе.
В Берлине пройдет Международная конференция по разоружению. Основной группой участников будут страны ЕС и НАТО, но приглашены делегации и других государств.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО на референдуме.
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