Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня

Сегодня, 11:16

Глава Минфина расскажет о госбюджете, а в Берлине будут говорить о разоружении

Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня Политика Глава Минфина расскажет о госбюджете, а в Берлине будут говорить о разоружении

Сайт "Сегодня" собрал важнейшие новости Украины и мира, способные заинтересовать читателя.

Президент Петр Порошенко посетит Закарпатье по случаю празднования 80-й годовщины Карпатской Украины.

В Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству и объявят депутатские запросы. Также в плане работы один многострадальный законопроект – об обеспечении функционирования украинского языка как государственного .

Министр финансов Оксана Маркарова представит отчет об исполнении Государственного бюджета Украины за 2018 год.

Теракт в Новой Зеландии. 40 человек погибли в результате вооруженных нападений на две мечети города Крайстчерч. Задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к стрельбе.

В Берлине пройдет Международная конференция по разоружению. Основной группой участников будут страны ЕС и НАТО, но приглашены делегации и других государств.‏

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление  в НАТО на референдуме.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, Рада, Закарпатье, Порошенко, разоружение, Минфин, новая зеландия, Маркарова, бюджет-2019, темы дня

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко на Донбассе, Гройсман в Харькове и Рада с "языком": темы дня

Вчера, 11:55

Парламентская ВСК будет расследовать нападения на активистов, а Британия пытается отложить Brexit

Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня

13 марта, 11:00

Кабмин проведет очередное заседание, а парламент Британии готов голосовать за жесткий Brexit

Рада вносит правки в "языковой закон", а непогода терзает Украину: темы дня

12 марта, 11:21

Парламент займется переименованием населенных пунктов, а британская Палата общин проголосует по сделке с Брюсселем по Brexit

Порошенко в Николаеве и примирение Пакистана с Индией: темы дня

4 марта, 11:18

В Украине началась Масленичная неделя, а тем временем погода подготовила неприятные сюрпризы

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Разогреть до смерти. Какие продукты нельзя греть в микроволновке

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Вчера, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад