Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня

Глава Минфина расскажет о госбюджете, а в Берлине будут говорить о разоружении

Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня 2019-03-15T11:16:00+02:00 Политика Глава Минфина расскажет о госбюджете, а в Берлине будут говорить о разоружении

Сайт "Сегодня" собрал важнейшие новости Украины и мира, способные заинтересовать читателя.

Президент Петр Порошенко посетит Закарпатье по случаю празднования 80-й годовщины Карпатской Украины.

В Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству и объявят депутатские запросы. Также в плане работы один многострадальный законопроект – об обеспечении функционирования украинского языка как государственного .

Министр финансов Оксана Маркарова представит отчет об исполнении Государственного бюджета Украины за 2018 год.

Теракт в Новой Зеландии. 40 человек погибли в результате вооруженных нападений на две мечети города Крайстчерч. Задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к стрельбе.

В Берлине пройдет Международная конференция по разоружению. Основной группой участников будут страны ЕС и НАТО, но приглашены делегации и других государств.‏

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО на референдуме.

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