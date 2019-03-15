Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 40 человек
Более двух десятков людей серьезно пострадали
В мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы погибли 40 человек. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
"По состоянию на 19:00 мы считаем, что 40 человек лишились жизней", – заявила она.
По ее данным, десять из них погибли в мечети Линвуд. Кроме того, более 20 человек в результате атаки серьезно пострадали. Ардерн также отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Арестованных уже доставили в полицию, где с ними работают следователи.
Фото: соцсети
Кроме того, в полиции сообщили, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, но ни одно из них не было приведено в действие.
Ранее мы писали о том, что не менее 27 человек погибло в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Также в больницы города были доставлены не менее 30 раненых. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 40 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нападение на мечети в Новой Зеландии: появились подробности о стрелке, фото и видео
В Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы
Минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в новозеландских мечетях
В больницы города Крайстчерч в Новой Зеландии были доставлены не менее 30 раненых