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Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 40 человек

Сегодня, 09:14

Более двух десятков людей серьезно пострадали

Фото: AFP
Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 40 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a38/5c8b2da38de18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a38/5c8b2da38de18.jpg Другие страны Более двух десятков людей серьезно пострадали

В мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы погибли 40 человек. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"По состоянию на 19:00 мы считаем, что 40 человек лишились жизней", – заявила она.

По ее данным, десять из них погибли в мечети Линвуд. Кроме того, более 20 человек в результате атаки серьезно пострадали. Ардерн также отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Арестованных уже доставили в полицию, где с ними работают следователи.

Фото: соцсети

Кроме того, в полиции сообщили, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, но ни одно из них не было приведено в действие.

Ранее мы писали о том, что не менее 27 человек погибло в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Также в больницы города были доставлены не менее 30 раненых. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно.

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Источник:

ТАСС

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