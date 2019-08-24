Порошенко назвал "формулу" независимости Украины

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Формула независимости Украины – это армия, язык и вера, хотя это еще не все, и нужна сильная экономика и верховенство права.

Об этом во время торжеств в честь Дня Независимости заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, который ранее рассказал о судьбе переговоров по Донбассу, передает телеканал "Прямой".

"Под дулами российских автоматов никаких политических процессов на оккупированном Донбассе не будет. Мы знаем и мы не допустим. Мы твердо убеждены, что ответ на это есть решение Совета безопасности по введению миротворческого контингента на всей оккупированной территории, включая неконтролируемым участком украино-российской границы. Уважаемые друзья, уважаемые единомышленники, уважаемые украинцы, которые смотрят нас сейчас по телевидению! На днях в интервью меня спросили: а какую я формулу вижу как формулу независимости Украины? Эту формулу, кажется, все уже знают. Знают как "дважды два – четыре". Формула есть армия, формула есть язык, формула есть вера", – сказал Порошенко.

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Видео: Прямой

Он отметил, что это еще не все, и нужна сильная экономика и верховенство права.

"Но армия, язык и вера – это фундамент, который мы с вами построили. И в очень желание расшатать его. Армия – игнорировать и сократить финансирование, отменить реформу питания, отменить средства на вооружение, сократить численность? Друзья, армия является основой нашего суверенитета. Мы будем защищать армию, народ будет защищать армию", – добавил Порошенко.

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"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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