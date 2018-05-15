Порошенко назвал главную цель переговоров с Меркель и Макроном в Ахене

Глава государства с лидерами Франции и Германии, но без Путина, обсуждали вопросы Донбасса

Переговоры "нормандской тройки" в Германии по Украине нужны были для того, чтоб Запад помог дожать Россию в вопросе Донбасса. Об этом рассказал президент Петр Порошенко во время открытия фельдшерско-акушерского пункта в Киевской области.

По его словам, встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном поможет введению миротворцев на Донбасс.

"Эти трехсторонние переговоры состоялись для того, чтобы нам помогли дожать Россию, чтобы она забрала свои оккупационные войска из оккупированного Донбасса и незаконно аннексированного Крыма, и чтобы туда зашли миротворцы ООН по решению Совета безопасности ООН, чтобы прекратили в Украине стрелять", – рассказал Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что международные переговоры позволят вернуть мир "на многострадальную украинскую землю".

Напомним, как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Путин может отомстить за встречу в Ахене, что грозит эскалацией ситуации на Донбассе. По его словам, в Кремле недовольны тем, что лидеры "нормандской четверки" в Германии провели без России переговоры по введению миротворцев в Украину.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что встречей с Меркель и Макроном Порошенко "спас" Донбасс, вернув вопрос украинского кризиса на повестку международной безопасности.