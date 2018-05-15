Порошенко назвал главную цель переговоров с Меркель и Макроном в Ахене

Сегодня, 13:15

Глава государства с лидерами Франции и Германии, но без Путина, обсуждали вопросы Донбасса

Макрон, Меркель и Порошенко в Ахене. Фото: president.gov.ua
Макрон, Меркель и Порошенко в Ахене. Фото: president.gov.ua

Переговоры "нормандской тройки" в Германии по Украине нужны были для того, чтоб Запад помог дожать Россию в вопросе Донбасса. Об этом рассказал президент Петр Порошенко во время открытия фельдшерско-акушерского пункта в Киевской области.

По его словам, встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном поможет введению миротворцев на Донбасс.

"Эти трехсторонние переговоры состоялись для того, чтобы нам помогли дожать Россию, чтобы она забрала свои оккупационные войска из оккупированного Донбасса и незаконно аннексированного Крыма, и чтобы туда зашли миротворцы ООН по решению Совета безопасности ООН, чтобы прекратили в Украине стрелять", – рассказал Порошенко.

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Также глава государства подчеркнул, что международные переговоры позволят вернуть мир "на многострадальную украинскую землю".

Напомним, как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Путин может отомстить за встречу в Ахене, что грозит эскалацией ситуации на Донбассе. По его словам, в Кремле недовольны тем, что лидеры "нормандской четверки" в Германии провели без России переговоры по введению миротворцев в Украину.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что встречей с Меркель и Макроном Порошенко "спас" Донбасс, вернув вопрос украинского кризиса на повестку международной безопасности.
Россия, переговоры, Донбасс, Порошенко, Меркель, макрон

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Источник:

УНИАН

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