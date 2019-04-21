Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко о выборе украинцев: народ стремился к большему и поэтому принял такое решение

Сегодня, 20:58

Гарант поблагодарил украинцев за пять лет "решения задач исторического масштаба"

Фото: president.gov.ua

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко отметил, что выборы прошли чесно.  Об этом он сказал в своем штабе.

"Выборы прошли честно, прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Казалось бы, что здесь такого? Но в условиях войны и российской агрессии, мы сохранили демократию и право украинцев выбирать свою власть", – заявил гарант и добавил. – "У нас есть реальное право, а не на бумаге – менять власть тогда когда вы, украинцы, этого хотите".

Также гарант поблагодарил украинцев за пять лет "решения задач исторического масштаба".

"Все международные партнеры признали, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано больше, чем за 25 лет до того. Это наша совместная заслуга... Сейчас страна намного сильнее и в намного лучшем положении, чем 5 лет назад. Это факт! Но также очевидно и то, что украинский народ хотел большего и стремился к большему. И поэтому сейчас вы приняли такое решение", – подытожил он.

Отметим, Порошенко заявил, что доверяет результатам экзит-полов по итогам второго тура выборов в Украине, согласно которым он уступил своему оппоненту Владимиру Зеленскому. 

Также глава государства назвал причину, почему должен оставаться в политике.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73,2%;
  • Петр Порошенко – 25,3%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Порошенко, экзит-пол

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко о выборе украинцев: народ стремился к большему и поэтому принял такое решение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: Новый президент будет иметь сильную оппозицию

Сегодня, 20:50

Порошенко заявил о готовности подставить плечо новому президенту в принятии решений, которые соответствуют европейскому курсу Украины

Порошенко назвал причину, почему должен остаться в политике

Сегодня, 20:49

Порошенко перечислил ряд реформ, введенных за время работы его команды

Второй тур выборов президента онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 20:57

Опубликованы первые данные национальных экзит-полов

Явка избирателей на выборах превысила 60% – данные ЦИК

Сегодня, 20:42

Центризбирком обрабатывает данные с избирательных округов

В Украине готовят "Кровную месть"

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Ленивый бег для похудения

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

Выбираем творог: 9 золотых правил

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы

Карлос Сайнс: Я сочувствую Мику Шумахеру

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену