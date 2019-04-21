Порошенко о выборе украинцев: народ стремился к большему и поэтому принял такое решение

Гарант поблагодарил украинцев за пять лет "решения задач исторического масштаба"

Фото: president.gov.ua

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко отметил, что выборы прошли чесно. Об этом он сказал в своем штабе.

"Выборы прошли честно, прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Казалось бы, что здесь такого? Но в условиях войны и российской агрессии, мы сохранили демократию и право украинцев выбирать свою власть", – заявил гарант и добавил. – "У нас есть реальное право, а не на бумаге – менять власть тогда когда вы, украинцы, этого хотите".

Также гарант поблагодарил украинцев за пять лет "решения задач исторического масштаба".

"Все международные партнеры признали, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано больше, чем за 25 лет до того. Это наша совместная заслуга... Сейчас страна намного сильнее и в намного лучшем положении, чем 5 лет назад. Это факт! Но также очевидно и то, что украинский народ хотел большего и стремился к большему. И поэтому сейчас вы приняли такое решение", – подытожил он.

Отметим, Порошенко заявил, что доверяет результатам экзит-полов по итогам второго тура выборов в Украине, согласно которым он уступил своему оппоненту Владимиру Зеленскому.

Также глава государства назвал причину, почему должен оставаться в политике.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73,2%;

Петр Порошенко – 25,3%;

испортили бюллетень – 1,5%.

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