Порошенко объяснил, как удалось добиться "триллионного бюджета"

Вчера, 15:16

Впервые в истории Украины главный финансовый документ страны удалось принять так рано – еще в ноябре, отметил глава государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Средства, которые заложены в принятом Верховной Радой бюджете на 2019 год, удалось привлечь благодаря детенизации. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает пресс-служба главы государства.

Он также отметил, что впервые в истории Украины главный финансовый документ страны удалось принять так рано – еще в ноябре, хоть и пришлось депутатам поработать до шести часов утра. В то же время президент пояснил, как удалось достичь "триллионного бюджета".

"Расходная часть бюджета превышает 1,1 трлн грн. Могу отметить, что это почти в три раза больше, чем бюджет 2013 года. Откуда взялись эти деньги? Детенизация. Собранные они из коррумпированных теневых потоков, которыми питалась бывшая украинская власть – коррумпированная и нечестная", – заявил Порошенко и добавил, что эти средства были направлены в госказну.

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Глава государства подчеркнул, что именно за счет этих средств финансируется армия, удалось начать реформирование судебной системы и будут продолжены другие реформы.

Отметим, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге депутаты приняли его в шесть утра сегодня. Читайте подробней, как принимался Бюджет Украины на 2019 год.

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Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.
бюджет, президент, Порошенко

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Источник:

"Сегодня"

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