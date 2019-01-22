Порошенко помолился у Стены Плача за благополучие Украины

Президент 20-21 января находился с официальным визитом в Израиле

Порошенко помолился у Стены Плача за благополучие Украины 2019-01-22T02:05:22+02:00 Политика Президент 20-21 января находился с официальным визитом в Израиле









Президент Украины Петр Порошенко помолился у Стены Плача в Иерусалиме.

Об этом сообщает главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше-Реувен Асман в Facebook.

"Молитва за благополучие Украины и Израиля у "Стены Плача" в Иерусалиме", - написал раввин.

Напомним, Петр Порошенко 20-21 января находился с официальным визитом в Израиле.

Ранее сообщалось, что в Израиле, куда с официальным визитом прибыл президент Петр Порошенко, сорвалась его встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Как пишут СМИ, причиной отмены стало плохое самочувствие 66-летнего священнослужителя, в связи с чем его госпитализировали в одну из больниц Тель-Авива. Вместо этого Порошенко провел встречу с его заместителем, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом, через которого передал все месседжи патриарху. Кроме того, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

Помимо этого, Петр Порошенко также пообщался с украинскими паломниками, которые приехали в Иерусалим.

Напомним, что в рамках своего визита Порошенко также встретился со своим израильским коллегой Рувеном Ривлином, с которым, среди прочего, развитие двухсторонних отношений, включая Соглашение о Зоне свободной торговли, а также кризис на Ближнем Востоке и в Сирии.

Кроме того, Президент Украины встретился и со спикером Кнессета (парламента) этой страны Юлием Эдельштейном, с которым также обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Также представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

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