Порошенко помолился у Стены Плача за благополучие Украины
Президент 20-21 января находился с официальным визитом в Израиле
Президент Украины Петр Порошенко помолился у Стены Плача в Иерусалиме.
Об этом сообщает главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше-Реувен Асман в Facebook.
"Молитва за благополучие Украины и Израиля у "Стены Плача" в Иерусалиме", - написал раввин.
Напомним, Петр Порошенко 20-21 января находился с официальным визитом в Израиле.
Ранее сообщалось, что в Израиле, куда с официальным визитом прибыл президент Петр Порошенко, сорвалась его встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Как пишут СМИ, причиной отмены стало плохое самочувствие 66-летнего священнослужителя, в связи с чем его госпитализировали в одну из больниц Тель-Авива. Вместо этого Порошенко провел встречу с его заместителем, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом, через которого передал все месседжи патриарху. Кроме того, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.
Помимо этого, Петр Порошенко также пообщался с украинскими паломниками, которые приехали в Иерусалим.
Напомним, что в рамках своего визита Порошенко также встретился со своим израильским коллегой Рувеном Ривлином, с которым, среди прочего, развитие двухсторонних отношений, включая Соглашение о Зоне свободной торговли, а также кризис на Ближнем Востоке и в Сирии.
Кроме того, Президент Украины встретился и со спикером Кнессета (парламента) этой страны Юлием Эдельштейном, с которым также обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Также представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко помолился у Стены Плача за благополучие Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сделает жизнь людей лучше – Порошенко
Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной
Иерусалимский патриархат поддержал Украину – СМИ
Заместитель патриарха Иерусалимского Феофила III передал Петру Порошенко слова поддержки на встрече в Иерусалиме
Порошенко встретился со спикером Кнессета Израиля: о чем говорили
Глава украинского государства пребывает в Израиле с официальным визитом и ожидается подписание важного соглашения
Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров
Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом