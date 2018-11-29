Порошенко поздравил украинцев с решенем Синода: Томос – это грамота о нашей духовной независимости

Сегодня, 20:41

Синодом принято решение о созыве Объединительного Православного Собора, дату проведения которого вскоре объявит Патриарх Варфоломей

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с сегодняшним решением Святого Священного Синода Вселенского Патриархата и сообщил, что Синод утвердил также текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства также сообщил, что Синодом принято решение о созыве Объединительного Православного Собора, дату проведения которого вскоре объявит Патриарх Варфоломей, а участники Собора изберут предстоятеля независимой Автокефальной Православной Церкви Украины и ему и будет вручен Томос об автокефалии.

"Дорогие украинцы, сегодня на Святом Священном Синоде Вселенского Патриархата приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской Православной церкви", – сказал президент.

"Томос – это грамота о нашей духовной независимости. Украинская Церковь становится одной из пятнадцати самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие ", – добавил Петр Порошенко.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
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"Сегодня"

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