Утвержден устав Украинской церкви: что говорится в решении Вселенского патриархата

Текст документа был окончательно утвержден в последний день Священного Синода Вселенского патриархата

В сети появился текст решения, принятого Священным Синодом Вселенского патриархата, который проходил с 27 по 29 ноября в Стамбуле.

Напомним, в последний день собрания был окончательно утвержден текст устава объединенной Украинской церкви.

"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения предоставить автокефалию Украинской церкви и, ожидая выдачу Патриаршего и Синодального Томоса, Святой и Святейший Синод подготовил Конституционный устав Украинской церкви", – гласит последний из трех пунктов в опубликованном Константинополем коммюнике.

При этом Синод Вселенского патриархата не объявил дату проведения в Украине Объединительного собора.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.