Утвержден устав Украинской церкви: что говорится в решении Вселенского патриархата

Сегодня, 19:57

Текст документа был окончательно утвержден в последний день Священного Синода Вселенского патриархата

Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate
Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

В сети появился текст решения, принятого Священным Синодом Вселенского патриархата, который проходил с 27 по 29 ноября в Стамбуле.

Напомним, в последний день собрания был окончательно утвержден текст устава объединенной Украинской церкви.

"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения предоставить автокефалию Украинской церкви и, ожидая выдачу Патриаршего и Синодального Томоса, Святой и Святейший Синод подготовил Конституционный устав Украинской церкви", – гласит последний из трех пунктов в опубликованном Константинополем коммюнике.

47015822_799186017084733_9099012847936995328_n

При этом Синод Вселенского патриархата не объявил дату проведения в Украине Объединительного собора.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
религия, упц, автокефалия, томос, Константинополь, вселенский патриархат

Вы сейчас просматриваете новость "Утвержден устав Украинской церкви: что говорится в решении Вселенского патриархата". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Синод Вселенского патриархата. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

Вселенский патриархат окончательно утвердил Томос для Украины

Сегодня, 19:17

Константинополь принял текст исторического церковного документа по независимости украинской церкви

Другие страны

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: AFP

Константинополь распустил РПЦ в Западной Европе

Вчера, 17:53

Константинополь распустил Архиепископство русского прихода и отменил разрешение отправлять службу в 10 странах Западной Европы
Загрузка...

Украина

Вселенский патриархат. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

В Стамбуле начался Священный Синод по Томосу для Украины

27 Ноября, 11:37

Советник президента Павленко уже успел встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем

Украина

Фото: facebook.com/kyivpatr

Парубий уточнил, когда состоится Объединительный собор церквей Украины

19 Ноября, 11:39

Объединение церквей пройдет в Киеве, а решение по дате примет Константинополь, отметил глава парламента

Украина

Вселенский патриарх. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

Вселенский патриархат объяснил ситуацию с датой объединения церквей в Украине

19 Ноября, 10:38

Ранее в Украине говорили об Объединительном соборе 21 ноября, потом появились слухи о переносе на следующий день

Украина

Фото: facebook.com/kyivpatr

"Не соответствует действительности": в УПЦ КП опровергли слухи о дате Объединения церквей

18 Ноября, 14:02

Архиепископ Зоря четко дал понять, что Церковь еще не назначала день, когда состоится Объединительный собор
Загрузка...