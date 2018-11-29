Утвержден устав Украинской церкви: что говорится в решении Вселенского патриархата
Текст документа был окончательно утвержден в последний день Священного Синода Вселенского патриархата
В сети появился текст решения, принятого Священным Синодом Вселенского патриархата, который проходил с 27 по 29 ноября в Стамбуле.
Напомним, в последний день собрания был окончательно утвержден текст устава объединенной Украинской церкви.
"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения предоставить автокефалию Украинской церкви и, ожидая выдачу Патриаршего и Синодального Томоса, Святой и Святейший Синод подготовил Конституционный устав Украинской церкви", – гласит последний из трех пунктов в опубликованном Константинополем коммюнике.
При этом Синод Вселенского патриархата не объявил дату проведения в Украине Объединительного собора.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.
Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.
Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
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