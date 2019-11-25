Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани: видео

Петр Порошенко / Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что дважды встречался с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который обещал ему, что поможет поднять уровень сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Об этом Порошенко рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде.

На уточняющий вопрос, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, президент Украины сначала ответил обтекаемо, но впоследствии дал однозначный ответ: "Я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины".

Порошенко рассказал о встрече с Джулиани. Источник: ukrainian.voanews.com/

Порошенко также сказал, что Джулиани не поднимал вопроса компании Burisma и расследования в отношении сына американского политика Джо Байдена.

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Ранее посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд на закрытом заседании трех комитетов Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа сообщил, что американские чиновники, в том числе и высокопоставленные, должны были обсуждать политику Белого дома по отношению к Украине непосредственно с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

По его словам, он "гораздо позже" осознал, что Джулиани целенаправленно подталкивает Украину начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Его слова противоречат показаниям заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, по словам которого, после инаугурации президента Владимира Зеленского Белый дом поручил заниматься Украиной Сондланду, Волкеру и Перри.

Как уже сообщали "Сегодня", поводом для процедуры импичмента Трампа стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Джо Байдена.

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