СМИ: Против Джулиани начали расследование из-за деятельности в Украине

Следователи должны будут установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена расследовать деятельность адвоката президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украине, который ранее пообещал обнародовать доказательства вмешательства Киева в выборы в США. Об этом сообщает New York Times.

Следователи должны будут установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям газеты, расследование связано с делом задержанных в среду выходцев из СССР, жителей штата Флорида Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования в Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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Рудольф Джулиани сообщил газете Financial Times заявил, что не осведомлен о начале расследования в его отношении в связи с подозрениями в нарушении им законов о лоббизме.

"Мне ничего не известно о том, что прокуроры Манхэттена проводят в отношении меня расследование", – прокомментировал Джулиани изданию появившуюся информацию.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не встречался с личным адвокатом своего американского коллеги Руди Джулиани.

"Во-первых, это не уровень президента Украины – встречаться с адвокатом, несмотря на его опыт и влияние на Белый дом", – сказал Зеленский.

Глава государства также напомнил о том, что для встречи с ним есть определенная процедура, которая предусматривает обращение в МИД, а о визите Джулиани в Киев ему стало известно из прессы.

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