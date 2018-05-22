Порошенко рассказал о важном вопросе, который Меркель поднимала на встрече с Путиным

Глава государства пообещал и дальше давить на президента России, пока тот не начнет освобождать украинцев

Украина делает все возможное, чтобы обеспечить давление на президента России Владимира Путина в вопросе освобождения украинских заложников. Этот вопрос перед ним поднимала и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом рассказал после переговоров с президентом Эстонии глава украинского государства Петр Порошенко, передает пресс-служба президента Украины.

По его словам, Украина регулярно напоминает Западу об украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

"Хочу подчеркнуть официально – нет никаких международных переговоров ни с нашими европейскими партнерами, ни с нашими американскими партнерами, где бы мы не поднимали вопрос о необходимости скорейшего освобождения украинских заложников, которые незаконно содержатся как на оккупированной территории, так и политических заключенных, которых Россия держит в тюрьмах оккупированного Крыма и на территории РФ. Освобождение заложников является составной частью Минских соглашений, где Россия взяла на себя прямые обязательства по освобождению заложников. Речь идет о Сущенко, Сенцове, Кольченко и многих других, о крымских татарах, украинских военнослужащих. Никого мы не забываем", – сказал Порошенко.

Также глава государства напомнил, что во время вчерашнего разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель узнал, что вопрос освобождения заложников был одним из главных на недавней ее встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы обеспечить, с позволения сказать, давление на российского президента, чтобы он, наконец, отдал поручение и процесс, который нами был начат в конце прошлого года, когда нам удалось освободить 74 заложников, мы обязательно скорей продолжили", – подчеркнул президент.

Как стало известно, в России 130 ученых и деятелей культуры обратились с призывом освободить Сенцова, на что уже последовал ответ Кремля. Помощник президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это все будет принято к сведению.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала шесть направлений работы по освобождению украинских заложников. Она напомнила, что в тюрьмах России остаются более 60 украинцев и крымских татар, а на оккупированных территориях боевики удерживают десятки украинских заложников, при этом подтверждают Киеву наличие только 20 из них. Кроме того, по ее словам, нет прогресса в поиске более 300 пропавших без вести.