Порошенко с Грибаускайте и Дудой обсудили санкции против России

Лидеры стран обсудили, как можно еще сильней наказать Россию за агрессию в Керченском проливе

Грибаускайте, Дуда и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко с Грибаускайте и Дудой обсудили санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/014/1c0/5c70141c065a0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/014/1c0/5c70141c065a0.jpeg 2019-02-22T17:26:00+02:00 Политика Лидеры стран обсудили, как можно еще сильней наказать Россию за агрессию в Керченском проливе

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу был поднят вопрос новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе.

Об этом он говорил с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Далей Грибаускайте после посещения штаб-квартиры военной бригады ЛитПолУкрбриг, передает Европейская правда.

"Санкции – это не ответственность России, это механизм, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", – заявил Порошенко и подчеркнул, что рассчитывает на усиление давления на Москву.

В свою очередь Грибаускайте считает, что Россия угрожает не только Украине, но и странам Балтии.

"Мы говорили о дополнительных санкциях вокруг Керчи. Мы знаем, что это значит, когда на тебя нападают. Мы продолжаем поддержку, поскольку речь идет не только о стабилизации Украины, но и о безопасности Балтийского региона", – отметила она.

Президент Литвы также приветствовала закрепление Украиной в Конституции курса на ЕС и НАТО.

Напомним, 18 февраля Совет ЕС одобрил новые санкции против России. Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что санкции не должны оставаться навсегда, но сейчас "время для их отмены еще не пришло".

Как сообщалось, к уже имеющимся ограничительным мерам США хотят еще сильней ударить по России санкциями. Так, недавно сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

В свою очередь в России подсчитали ущерб от экономических санкций. По подсчетам экспертов, российская экономика большей всего пострадала от санкций ЕС, Украины и США. По состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны.

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