Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на "Олимпийском": видео

Он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия

Фото: president.gov.ua

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на "Олимпийском": видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/55f/0d9/5ca55f0d9de64.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/55f/0d9/5ca55f0d9de64.jpeg 2019-04-04T04:36:00+03:00 Политика Он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер в ночь на четверг видеоролике ответил на условия кандидата в президенты Владимира Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что "быть президентом и верховным главнокомандующим это не игра и не желание понравиться… это значит нести ответственность за людей, за страну и внутри страны, и на международном уровне. И дебаты делают это не ради зрелища на стадионе".

"Мы с вами очень разные. Главное отличие – стрелки геополитических компасов показывают в диаметрально противоположных сторонах мира. Моя страна – это сильная европейская Украина, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени", - подчеркнул Порошенко.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

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"Страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", – резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".

Между тем, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Позже президент Украины Петр Порошенко ответил на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийским". Он разместил в своем канале в Telegram голосование, в котором спросил, нарушать ли ему норму закона о проведении дебатов.

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