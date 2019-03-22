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Порошенко – в "Школе семейного врача", Кабмин – на прямой линии, Лондон отложил Brexit: темы дня

Сегодня, 11:40

Евросоюз дал Британии время на Brexit, а в Китае расследуют взрыв на химзаводе с десятками жертв

Порошенко – в "Школе семейного врача", Кабмин – на прямой линии, Лондон отложил Brexit: темы дня Политика Евросоюз дал Британии время на Brexit, а в Китае расследуют взрыв на химзаводе с десятками жертв

Сайт "Сегодня" предлагает вниманию читателей темы новостей, которые будут задавать информационный фон в течение всего дня 22 марта.

Президент Петр Порошенко примет участие в киевском форуме "Школа семейного врача". Выступят вице-премьер Геннадий Зубко, замминистра по регионстрою Лев Парцхаладзе и замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк. Участниками форума станут врачи общей практики, медфункционеры и многочисленные чиновники и представители местной власти.

Пройдет прямая телефонная линия Кабинета министров при участии руководства Пенсионного фонда. Желающие позвонить и пообщаться с правительством смогут это сделать по телефону (044) 254-05-65.

В Раде в пятницу должны пройти Час вопросов к правительству и объявление депутатских запросов. Также в плане работы единственный законопроект – о функционировании украинского языка как государственного, который рассматривали уже шесть пленарных дней.

В Украине – дожди. На севере, западе, в центре страны и в некоторых областях западной Украины синоптики прогнозируют осадки . В большинстве областей ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха местами повысится до 15 градусов тепла.

Завершается двухдневный саммит Европейского Союза в Брюсселе. Накануне все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран приняли единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из Евросоюза .

В Китае продолжается расследование взрыва на химзаводе в городе Яньчэн, в результате которого погибли почти полсотни человек , еще 90 получили тяжелые травмы: из них 32 – в критическом состоянии. Всего же в местные больницы поступили более 640 пострадавших.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что Украине за буллинг начали наказывать, а розничная торговля наращивает обороты . Кроме того, Красный Крест отправил на Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи, а возле Борисполя построят объездную дорогу.

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Тег Китай, Рада, погода, Порошенко, Евросоюз, непогода, час вопросов, Brexit, темы дня, языковой закон

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Сегодня

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