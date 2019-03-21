ЕС согласился отложить Brexit при одном условии

Условие состоит в том, что британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе из сообщества

Фото: AFP

ЕС согласился отложить Brexit при одном условии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg 2019-03-21T20:18:00+02:00 Евросоюз Условие состоит в том, что британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе из сообщества

Саммит глав государств и правительств Европейского Союза (ЕС) согласился отложить выход Великобритании из сообщества (Brexit) до 22 мая при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе".

Об этом 21 марта сообщил ТАСС источник в кулуарах саммита.

Если парламент Великобритании не утвердит указанное соглашение, ЕС до конца марта созовет экстренный саммит для согласования дальнейших действий.

Напомним, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Великобритания должна покинуть состав ЕС не позже 18 апреля. Свое мнение он аргументировал тем, что после этой даты европарламентарии не смогут ратифицировать соглашение по Brexit.

Ранее британский премьер Тереза Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

В ответ на это ей заявили, что Британия должна должна покинуть ЕС либо до майских выборов в ЕП, либо в конце года, а также принимать в них участие.

Также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с просьбой Мэй, если она она заручится поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе (25-31 марта).

Британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:

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