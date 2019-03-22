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Украину накроют дожди, но не везде: синоптики рассказали об ухудшении погоды

Сегодня, 09:29

Сегодня также ожидаются температурные перепады – местами будет 5 градусов, а где-то и до +15

Фото: Сегодня
Украину накроют дожди, но не везде: синоптики рассказали об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/48e/073/5c948e073b345.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/48e/073/5c948e073b345.jpg Украина Сегодня также ожидаются температурные перепады – местами будет 5 градусов, а где-то и до +15

Сегодня дожди пройдут в большинстве областей, но при этом температура воздуха будет достаточно теплой. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, на западе страны сухо будет лишь в Хмельницкой, Черновицкой областях и на Закарпатье. В остальных областях региона пройдут дожди. Температура воздуха будет довольно приятной как для марта 11-13 градусов, на Закарпатье до +14.

В центре без осадков будет только в Житомирской и Винницкой областях, а так везде дождь. Температура будет немного отличаться: в Киевской и Винницкой областях – 9-11 градусов, в Полтавской – 8-10, в Черкасской и Кировоградской – 10-12, в Житомирской – до +13.

На севере в Черниговской области 8-10 тепла, в Сумской – 6-8. Везде дожди. Также будет мокро и на востоке страны и прохладней всего – 5-7 градусов тепла.

Теплее всего сегодня будет на юге. Там синоптики прогнозируют осадки только в Запорожской области, а так везде сухо. В херсонской области 9-11 градусов, в Крыму – 10-12, в Николаевской – 12-14, в Одесской – 13-15 и в Запорожской "всего" 7-9.

Также сегодня в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине потихоньку наступает весна, в Америку разрывает погодный армагеддон – на США обрушились торнадо, ураганы и наводнения. Ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди

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