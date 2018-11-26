Порошенко заверил, что военное положение не создаст проблем для выборов

Сегодня, 21:38

Столтенберг отметил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что введение военного положения не создаст проблем для будущих президентских выборов. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина-НАТО заявил генсек Альянса, пишет "Украинская правда" в понедельник, 26 ноября.

По словам Столтенберга, Порошенко подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов.

Столтенберг отметил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, при этом ранения получили шестеро украинских военных.

На этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагалось ввести на 60 дней, позже этот срок был сокращен до 30 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
НАТО, Порошенко, азовское море, Керченский пролив, военное положение, Столтенберг, Петр Порошенко

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