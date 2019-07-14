Порошенко заявил о намерении Путина освободить украинских моряков до выборов

Порошенко уверен в правдивости информации относительно освобождения украинских военнослужащих на 90%

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что украинских военнопленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" вечером 14 июля.

"Имею информацию, что на 90% наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы так и было", – заявил экс-президент.

"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин возложит – в связи с избирательными процессами – причину или позитив... Очень стараюсь, чтобы дома оказались наши герои", – отметил Порошенко.

Как сообщалось, 17 июля состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей украинских моряков. Начало заседания запланировано ориентировочно на 9:30 утра.

Ранее сообщалось, что в России предъявили окончательное обвинение всем 24 пленным украинским морякам.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .

Также отметим, что 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собираются выполнять требования Морского трибунала по морякам.

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