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Порошенко заявил о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Сегодня, 21:41

Президент обещает защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым сделать все возможное для недопущения паники среди населения в связи признанием национализации ПриватБанка незаконной.

"Сегодня нашими скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", – сказал Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве.

Президент потребовал от секретаря СНБО Александра Турчинова провести четкую координацию действий всех органов исполнительной власти, чтобы не допустить паники и защитить интересы людей.

Накануне Порошенко назвал правильным намерение Национального банка Украины (НБУ) и Кабинета министров обжаловать решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации ПриватБанка. Об этом он заявил в срочном телевизионном обращении к украинцам в четверг, 18 апреля.

"Подобная авантюра грозит потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент добавил, что вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.


Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения.

Ранее сообщалось, что Минфин и Нацбанк будут оспаривать решение суда о признании национализации ПриватБанка незаконной. В ведомствах уверяют, что недостаток в капитале банка был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки, проведенной независимой международной аудиторской компанией.

При этом, по данным властей, национализация ПриватБанка была проведена в соответствии с законом и одобрена международными партнерами Украины, а потому обратный процесс невозможен.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что деньги вкладчиков "ПриватБанка" должны быть сохранены. Он также напомнил, что государство докапитализировало этот банк на 155 млрд гривен, и теперь финучреждение находится в очень хорошем состоянии.

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Тег банк, НБУ, Порошенко, СНБО, ПриватБанк, приват

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Источник:

Интерфакс-Украина

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