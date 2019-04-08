Рада продолжит рассмотрение языкового закона

Парламентариям осталось пройти несколько сотен правок к законопроекту

Фото: AFP

Рада продолжит рассмотрение языкового закона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b24/598/5cab24598523d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b24/598/5cab24598523d.jpg 2019-04-08T13:39:00+03:00 Политика Парламентариям осталось пройти несколько сотен правок к законопроекту

Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок к "языковому" закону и на этой пленарной неделе продолжит рассмотрения законопроекта №5679-д о функционировании украинского языка. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что с этого вопроса и начнут свою работу депутаты 9 апреля.

"На этой неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Сейчас мы прошли с вами 1220 поправок, и осталось рассмотреть еще 862 правки. Завтра, 9 апреля, парламент продолжит рассмотрение законопроекта с 1221 правки", – сказала она.

Также Геращенко отметила, что в повестке дня также находятся блок вопросов аграрной политики, информатизации, ТЭК, ратификации международных договоров Украины, остаются актуальными вопросы о назначении сельских и поселковых глав.

Кроме того, вице-спикер акцентировала внимание на том, что после окончания рассмотрения "языкового" вопроса нужно заняться законопроектом о наказании за незаконное обогащение, а также вопросами отмены е-декларирования для общественных активистов, снятия депутатской неприкосновенности.

"Также есть большой долг перед нашими Вооруженными силами. Мы должны проголосовать сорванный Верховной Радой закон о воинских званиях, о сержантских званиях, которые приближают ВСУ к стандартам НАТО, и внести изменения в закон о разминировании, который разблокирует помощь трастовых фондов западных государств нашим саперам для того, чтобы проводить это гуманитарное разминирование на Донбассе", – добавила Геращенко.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Ранее в парламенте даже разгорелись споры по "языковому" закону. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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