Посольство США жестко высказалось по поводу действий России на Донбассе

США отреагировали на действия российских боевиков против украинской армии

Посольство Соединенных Штатов Америки осуждает постоянные нападения России на военных Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы осуждаем постоянные нападения России на украинских военных и призываем Россию выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, начиная с полного прекращения огня", – заявили американские дипломаты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на Донбассе боевики атаковали украинских военных из запрещенного вооружения, а также подорвали управляемой ракетой грузовик. Враг бил из минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В результате ВСУ потеряли убитыми двух и ранеными девять человек.

Напомним, 8 марта ВСУ тоже понесли серьезные потери на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще один воин получил боевую травму.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

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