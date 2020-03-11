Посольство США жестко высказалось по поводу действий России на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки осуждает постоянные нападения России на военных Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
"Мы осуждаем постоянные нападения России на украинских военных и призываем Россию выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, начиная с полного прекращения огня", – заявили американские дипломаты.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на Донбассе боевики атаковали украинских военных из запрещенного вооружения, а также подорвали управляемой ракетой грузовик. Враг бил из минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате ВСУ потеряли убитыми двух и ранеными девять человек.
Напомним, 8 марта ВСУ тоже понесли серьезные потери на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще один воин получил боевую травму.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе.
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