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Посольство США жестко высказалось по поводу действий России на Донбассе

11 марта, 21:39

Виктория Подолянец

США отреагировали на действия российских боевиков против украинской армии

Посольство Соединенных Штатов Америки осуждает постоянные нападения России на военных Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы осуждаем постоянные нападения России на украинских военных и призываем Россию выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, начиная с полного прекращения огня", – заявили американские дипломаты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на Донбассе боевики атаковали украинских военных из запрещенного вооружения, а также подорвали управляемой ракетой грузовик. Враг бил из минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В результате ВСУ потеряли убитыми двух и ранеными девять человек.

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Напомним, 8 марта ВСУ тоже понесли серьезные потери на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще один воин получил боевую травму.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

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Россия США Донбасс ВСУ агрессия агрессия России агрессия в отношении Украины посольство США

Источник: Сегодня

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