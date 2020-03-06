Потомственный дипломат: что известно о новом министре иностранных дел Дмитрии Кулебе

В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Дмитрия Кулебу новым министром иностранных дел. Соответствующее представление президента Украины Владимира Зеленского поддержали 288 народных депутатов.

Ранее Кулеба занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Кулеба сменил на министерской должности Вадима Пристайко, полномочия которого были прекращены после увольнения премьер-министра Алексея Гончарука.

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

14-й министр иностранных дел Украины Дмитрий Иванович Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в семье дипломата Ивана Кулебы.

Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность "Международное право" (2003). Кандидат юридических наук.

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С 2003 года — атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. В 2005—2009 гг — третий, второй секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене (по вопросам ОБСЕ). 2010—2012 — первый секретарь, советник, начальник отдела департамента секретариата министра иностранных дел Украины.

В 2013 году занимал должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

В июне 2014 года вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

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9 апреля 2016 года был назначен Постоянным представителем Украины в Совете Европы.

После назначения на пост министра иностранных дел Кулеба озвучил пять основных приоритетов работы в МИД Украины. Помимо основных задач по решению конфликта с Россией, он попытается сделать Украину более привлекательной для всего мира. Об этом он написал в Facebook.

"Спасибо за доверие президенту Владимиру Зеленскому и каждому народному депутату, которые поддержали меня. Для меня это честь, ответственность и возможности. Вы слышали главные слова президента – курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО", – отметил он.

Итак, пять тезисов, которые Кулеба назвал приоритетными на новой должности:

Мир, безопасность и территориальная целостность Украины.

Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части мира не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.

Публичная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей.

Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился.

Активно поощрять иностранных украинцев не разрывать связи с родиной, мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания.

"В воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом. Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга. И последнее: наибольшей ценностью МИД есть люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойные и комфортные условия работы дома и за рубежом", – подытожил министр.

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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