Представители "Нормандской четверки" попытаются подготовить новый саммит

/ Фото: kremlin.ru

Представители "Нормандской четверки" попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита.

Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", – сказал Маас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Ранее после того, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко засомневался в проведении "нормандского саммита" в апреле, подобное мнение прозвучало и в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко считает, что новая встреча лидеров стран под угрозой срыва.

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Напомним, на крайних переговорах "Нормандской четверки" были согласованны выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе и это условие должно было быть выполнено до кона 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы по сей день.

За два месяца до следующей такой встречи в Берлине мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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