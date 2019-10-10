Пресс-марафон Зеленского и Совбез ООН по Сирии: топ-темы дня

Сегодня в Украине и мире состоятся несколько знаковых событий, за которыми будут пристально наблюдать новости "Сегодня".
Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон . Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Группы журналистов по 7-10 человек будут задавать вопросы главе государства, а потом сменять друг друга каждые полчаса. В пресс-марафоне участвует и сайт "Сегодня".
Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Загороднюк и глава представительства НАТО в Украине Александр Винников дадут брифинг на тему: "Евроатлантическая интеграция в измерении взаимодействия парламента и правительства".
Киев посетит министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок. На переговорах с главой МИД Украины Вадимом Пристайко речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также о практической помощи в проведении реформ.
В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках.
Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, на северо-востоке которой Турция начала военную операцию "Источник мира" против курдов.
Шведская академия объявит имена лауреатов Нобелевской премии 2018 и 2019 годов в области литературы.
Новости "Сегодня" днем ранее сообщали, что Украина просела в важном рейтинге, Зеленский объявил пресс-марафон .
Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского
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