Турция приступила к наземной фазе операции в Сирии

Подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек

/ Фото: REUTERS/Rodi Said

Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сириейи приступили к проведению наземного этапа новой трансграничной операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции „Источник мира" начали наземную операцию к востоку Евфрата", — говорится в коммюнике военного ведомства.

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Также сирийские демократические силы, против которых 9 октября развернула военные действия Турция, заявили об обстрелах противником гражданских районов.

Газета "Ени шафак" отмечает, что подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек.

Ранее по позициям курдских формирований на севере Сирии наносили удары ВВС и артиллерийские расчеты.

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В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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