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Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Сегодня, 15:11

На встрече президента Польши и генсека Альянса обсуждались вопросы поддержки Украины

Фото: AFP
Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c7/bab/5c62c7bab1282.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c7/bab/5c62c7bab1282.jpg Политика На встрече президента Польши и генсека Альянса обсуждались вопросы поддержки Украины

Президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарем НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы поддержки Украины. Об этом польский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Варшаве.

"Затронуты вопросы сотрудничества с партнерами по НАТО в районе Черного моря, в частности, Грузии, Молдовы, а также поддержки Украины в той сложной ситуации, в которой она оказалась", – заявил Дуда.

По его словам, на встрече с генсеком НАТО также обсуждалась ситуация в Балтийском море и то, "чего можно ожидать от России".

Кроме того, Дуда подчеркнул необходимость того, чтобы силы Альянса становились более мобильными.

Отдельно польский лидер заверил, что Польша реализует свои обязательства перед союзниками, увеличивая, в частности, свой воинский контингент в Афганистане с 350-ти до 400 военнослужащих.

По словам Дуды, к 2030 году Польша увеличит затраты на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта страны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение США выйти из ракетного договора с Россией оправдано

Также мы писали о том, что США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Павел Климкин напомнил, что Украина поддерживает решение США приостановить действие Договора о ракетахсредней и меньшей дальности, поскольку Россия шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

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Тег Польша, НАТО, Столтенберг, Дуда

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