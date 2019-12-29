Пример выполнения договоренностей: ЕС приветствовал обмен пленными

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Евросоюз приветствовал обмен удерживаемыми лицами между псевдореспубликами Донбасса и Украиной и назвал его примером выполнения договоренностей, согласованных на саммите "Нормандской четверки". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя европейской внешнеполитической службы.

"Это долгожданный пример реализации мер, согласованных на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Европейский Союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса", — говорится в заявлении. ЕС также призвал завершить расследование преступлений, "связанных с трагическими событиями 2014 года", не уточняя о каких именно событиях идет речь.

В заявлении подчеркивается, что Брюссель продолжит "активно поддерживать процесс выполнения Минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня", а также переговоры в "нормандском формате" и мониторинговые усилия ОБСЕ. Кроме того, ЕС вновь заявил о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ранее в европейских странах, а также в США приветствовали обмен пленными, в результате которого освобождены 76 украинцев.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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