Серьезная заявка на сближение: грозит ли Украине возвращение России в состав G8

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Информация о возможном возвращении России в состав "Большой восьмерки" пока не означает фактическое восстановление страны-агрессора в международном клубе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

Но, по его словам, это указывает на негативные для Украины тенденции на Западе.

"Это не прямая угроза возвращения России в состав "Большой восьмерки", но это серьезная заявка на сближение Запада с Россией. Здесь надо понимать политическую этику наших западных партнеров. Такое сближение возможно лишь тогда, когда произойдет нормализация отношений между Украиной и Россией или, как об этом заявил Макрон, после разрешения кризиса на Донбассе. Обратите внимание, о Крыме речь не идет. А именно из-за аннексии Крыма Россия потеряла место в "Большой восьмерке". Это было общее решение всех членов клуба", – говорит Магда.

По словам политолога, Украина не должна мириться с такими процессами и всячески им противодействовать

"У Киева должна быть мощная политическая позиция. И Украина на всех возможных площадках должна напоминать об аннексии Крыма, о более чем 13 тысячах погибших на Донбассе, что украинские военные, несмотря на перемирие, продолжают гибнуть. Должен действовать принцип: ни слова об Украине без участия Украины. Думаю, что МИД должен напомнить отдельным западным политикам, что если Украину учат демократии, то должны понимать, что некоторые демократические принципы являются универсальными для всех", – добавляет эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, вслед за годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа в городе Биарриц на юго-западе Франции.

Ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, отметив, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Помимо того, несколько лет назад Россию не позвали участвовать в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Такое решение было принято Украиной на правах страны – хозяйки встречи. Таким образом, впервые за 25 лет РФ не принимала участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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