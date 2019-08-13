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Путина не пригласили еще на один важный международный саммит

Сегодня, 16:22

Президент России не получал приглашение на встречу лидеров стран "Большой семерки"

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: AFP

Вслед за годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа во Франции.

Об этом сообщил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, отметив, что РФ не участвует в работе такого формата.

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"Нет, это не тот формат, где Россия принимает участие", — заявил он журналистам 13 августа.

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Международный саммит G7 пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции. Французские власти назвали главной темой встречи борьбу против неравенства.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Помимо того, несколько лет назад Россию не позвали участвовать Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Такое решение было принято Украиной на правах страны-хозяйки встречи. Таким образом, впервые за 25 лет РФ не принимала участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

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Россия Франция Путин саммит большая семерка G7

Источник: ТАСС

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